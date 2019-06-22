İletişim alanı aktif Oğlak Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran 2019 haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? İletişim alanında aktif bir haftaya başlarken pazartesi günü bu alanda bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

İletişim alanında aktif bir haftaya başlarken pazartesi günü bu alanda bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatın ritmini bozan ufak etkiler devrede olabilir. Bu etkileri olayları son dakikaya bırakmaktan ve belirsizlikten kaynaklı olarak yaşayacaksınız.

Olanları çok da kafaya takmamalısınız. Yanıltıcı durumlar devrede olacak. Beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılara dikkat edin.

Birtakım yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Perşembe gününden sonra ilişkilere daha olumlu bakacağınız bir dönem olacak. Perşembe günü bu sıcak yaklaşımınızı ilişkilerinize ve ortaklı işlerinize yansıtabilirsiniz. Merkür’ün Aslan Burcu’na geçmesiyle parasal konulara bakış açınız değişecek. Bu alandaki işlerinizi toparlamak isteyeceksiniz. Güzel bir hafta olsun.