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İkizler Burcu Hande Kazanova kariyer ve iş ön planda 24-30 Haziran 2019

İkizler Burcu Hande Kazanova kariyer ve iş ön planda 24-30 Haziran 2019

24-30 Haziran haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Size yapılan tekliflere karşı dikkatli davranmalısınız.

Haftaya kariyerinizle ilgili konularla başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Çalışmıyorsunuz kalabalık yerlerde veya farklı ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Hafta başında ilişkilerimiz ve maddi konularda birtakım sıkıntılar devrede olacak.

İşle ilgili konularda bazı arkadaşlarınızdan ya da patronlarınızdan yana sorunlar yaşayabilirsiniz. Size yapılan tekliflere karşı dikkatli davranmalısınız.

Olaylara gerçekçi bakamayabilirsiniz. Görüntünüzde değişiklik yapmak için de uygun bir hafta olmayacak. Perşembe günü daha rahat etkileşimler altında olacaksınız. Maddi konularda beklenmedik yerlerden alacağınız destekler ile hayata daha olumlu bakacaksınız.

İletişim konularında hızlanacaksınız. İnsanlarla fikirlerinizi paylaşacak ve yeni şeyler öğrenmekten mutluluk duyacaksınız. Akrabalarla olan bağlantılarınız hız kazanabilir. Merkür gerilemesine kadar  şanslı bir dönem geçireceksiniz. Güzel bir hafta olsun.

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