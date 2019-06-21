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Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 7. maçta Anadolu Efes evinde F.Bahçe Beko'yu 89-74 yenerek seriyi 4-3'e getirdi ve şampiyon oldu. Anadolu Efes bu şampiyonlukla 3 sezonluk Fenerbahçe'nin şampiyonluk serisini de sonlandırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde Anadolu Efes, Sinan Erdem'de oynanan serinin yedinci maçında evinde Fenerbahçe Beko'yu ... yenerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.

9 sezonluk hasret sona erdi
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 14 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götürememişti. Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi yenerek 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Anadolu Efes, şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkardı.

Euroleague'de de Fenerbahçe'yi elemişlerdi
Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri'nde temsilcilerimiz karşı karşıya gelirlerken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague Finali'ne yükselmişti. 43 verimlilik puanıyla oynayan Anadolu Efes in 0 forma numaralı yıldızı Shaney Larkin, Final Four tarihine geçerken Fenerbahçe'yi yıkan isim olmuştu.

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