Koç Burcu Hande Kazanova enerjiniz düşük olabilir 24-30 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 24-30 Haziran 2019 haftasında Koç burcunu neler bekliyor? Yakın çevre ilişkilerinizde sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz.

Haftaya biraz düşük enerji ile başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. İsteksiz ve dalgın olabilirsiniz. Özellikle bu pazartesi sabah saatlerinde daha rahat etkileşimler altında olmak isteyeceksiniz.

Bu hafta ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Yakın çevre ilişkilerinizde sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. Gerçekçi adımlar atmaya özen göstermelisiniz.

Perşembe günü itibariyle ile hayata daha esnek bakacağınız bir dönem. Ailevi konular ön planda olacak. Ailenizden göreceğiniz parasal destekler ya da aile için yapacağınız harcamalar önem kazanacak. Perşembe günü bu anlamda şanslı bir gün. Merkür; Aslan Burcu’na geçiyor. İletişiminizi aşka ve çocuklarınız varsa onlarla ilgili konulara kaydıracaksınız. Güzel bir hafta olsun.