Göztepe'de Adebayor sesleri

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Göztepe transfer çalışmalarına hız verdi.
1. Lig ekiplerinden Hatayspor forması altında geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Murat Paluli'yi renklerine bağlayarak, ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar şimdi de gözünü Emmanuel Adebayor'a dikti.
Özellikle geçen sezon forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı tekrar yaşamak istemeyen İzmir temsilcisinin, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.
Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilen 35 yaşındaki forveti, Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna'nın kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürüldü.
2016-2017 sezonunun devre arasında Medipol Başakşehir'e imza atan Emmanuel Adebayor, 2.5 sezon forma giydiği İstanbul kulübünde toplam 76 resmi karşılaşmada 28 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Yıldız oyuncu, kariyerinde Metz, Monaco, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Crystal Palace gibi takımlarda top koşturdu.