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Kırıkkale Üniversitesi'nden İstiklal Marşı kriziyle ilgili açıklama geldi

KIRIKKALE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde, mezuniyet töreni öncesi kürsüye çıkan E.D. adlı erkek öğrenci, yönetimin, İstiklal Marşı okunmaması kararı aldığını öne sürdü. Salondan çıkarılan E.D. ve arkadaşı, emniyette götürülüp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise bu yönde karar olmadığı belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nün 2018- 2019 mezuniyet töreninde İstiklal marşı krizi yaşandı. Tören sırasında kürsüye çıkarak, mikrofonu alan E.D. adlı öğrenci şoke eden şu açıklamayı yaptı:

- "Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış, siyasi içerikli olduğu için. Bu cumhuriyetin üniversitelerinde, bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde buna gücü yetmez" .

Öğrenciye, salonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kürsüden indirilen öğrenci ve görüntü çeken arkadaşı, salondan çıkarıldı. Bu anlarda, salonda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. E.D. ve arkadaşı, polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Kırıkkale Üniversitesinin açıklaması

Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi: -"Sosyal medyada mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mız coşkulu bir şekilde 500'ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir".

Siyasi içerikli diye İstikrar Marşı yasağı yok
Salonda çekilen görüntülerin bir bölümün tören sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Görüntülerde İstiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur" denildi. 

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