HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılmasının görüşüldüğü belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'dan ABD'ye 'yaptırım' çağrısı
İran'dan ABD'ye 'yaptırım' çağrısı
Türkiye'yi acıya boğmuştu! İddianame tamamlandı
Türkiye'yi acıya boğmuştu! İddianame tamamlandı
Sivas'tan 6 bin kişi oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı
Sivas'tan 6 bin kişi oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı
Fenerbahçe'den Emre Kılınç transferi tamam! Prensipte anlaştı
Fenerbahçe'den Emre Kılınç transferi tamam! Prensipte anlaştı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten çok tartışılacak Öcalan sözleri!
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten çok tartışılacak Öcalan sözleri!
Bakan yardımsıcı kadına sert davrandı! Ülke ayağa kalktı
Bakan yardımsıcı kadına sert davrandı! Ülke ayağa kalktı
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekirge istilası
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekirge istilası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani'nin görüşmesi başladı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
İstanbul seçim sonuçları METROPOL anket sonuçları kim alır?
İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri
İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Yorumlar