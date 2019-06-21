Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılmasının görüşüldüğü belirtildi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.