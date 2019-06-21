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Bakan yardımsıcı kadına sert davrandı! Ülke ayağa kalktı

İNGİLTERE Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Field, iklim değişikliğini protesto eden göstericiyi sert şekilde iterek salondan çıkardı.

Mark Field, tepki çeken hareketinin ardından geçici olarak görevden alındı. Field hakkında soruşturma açıldı. Olay, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın Londra'da yaptığı konuşma sırasında yaşandı.

Görevliler dışarı çıkardı

Kırmızı elbise giymiş olan göstericiler, yemek salonuna girerek ellerindeki bildiriyi okumak istedi. İş dünyasının önceliğinin artık kâr elde etmek değil, dünyanın korunması olduğunu söyleyen göstericiler, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

Kolona doğru sert şekilde itti

Mark Field o sırada oturduğu sandalyeden kalkarak, tek başına ilerleyen bir protescoyu sert şekilde kolona doğru itti ve kadını boynundan sert şekilde tutarak salon dışına doğru götürdü. Bakan Hammond protesto sırasında konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Çevre örgütü Greenpeace protestoya 40 aktivistin katıldığını söyledi.

Silahlı olmasından endişe ettiğini söyledi

Field, kadın göstericinin silahlı olmasından endişe ettiğini söyledi ve "İçgüdüsel davrandım" diyerek özür diledi.

Siyasiler tepki gösterdi

Greenpeace ise Field'ı "saldırı" ile suçladı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden alınan Field'a diğer siyasiler de tepki gösterdi. Olayda gözaltına alınan olmadı.

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