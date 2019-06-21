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Binali Yıldırım'dan Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili önemli açıklama

Binali Yıldırım'dan Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili önemli açıklama

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı seçim çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PERPA esnafı ile bir araya gelen ve Cuma namazını burada kılan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım Öcalan'ın HDP'ye yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili 'tarafsız kalın' çağrısını değerlendirdi.  Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: 

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. Biliyorsunuz İstanbul seçimine gidiyoruz.

İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor

İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul'da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağım.

Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyet bu zihniyet

Kürt, Türk, Çerkez yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" şeklinde konuştu.

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