AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi tedbirlerimiz hafif olmayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ikinci sondaj gemisini göndermesinin ardından bazı tedbirler alacaklarını ve bu tedbirlerin 'hafif' olmayacağını söyledi

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin ardından Yavuz sondaj gemisini de Kıbrıs açıklarına göndermesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuyla ilgili alınacak tedbirlerin 'hafif' olmayacağını belirtti.

Brüksel'deki AB liderler zirvesi sonrasında konuşan Juncker, "Kıbrıs'la tam dayanışma halindeyiz. Türkiye'nin Kıbrıs sularında yaptıkları tamamen kabul edilemezdir. Komisyon en kısa sürede alınacak tedbirleri belirlemek için yetkili. Bunu yapacağız ve bunlar hafif tedbirler olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu hafta daha önce Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'yi 'Kıbrıs'ın haklarına saygı duymaya çağırmış ve Avrupa Komisyonu'na yanıt seçeneklerini hazırlaması için talimat vermişti.

Türkiye kendisini dışlayan her türlü projeye karşı

Türkiye, 2011'de ilk doğalgaz rezervinin bulunduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini savunuyor. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de sınırları belirleme hakkı olmadığını söylemişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise Avrupa Birliği'nden Türkiye konusunda destek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Rum yönetiminin, AB'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmemesi durumunda Balkanlar'a yönelik alacağı kararlarda veto hakkını kullanacağı tehdidini öne sürdüğü iddia edilmişti.