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Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı
Sel paniği! E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Sağanak yağış yurdun bazı bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkiinde sel nedeniyle E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Eşme'de sel nedeniyle E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptı.

Şiddetli yağış 

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Su taşkınları

Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı 

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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