ABD İHA'sını vurmuştu! İran enkaz fotoğraflarını yayınladı

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde dün yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtilmişti.

Olayı CENTCOM doğruladı

Bu açıklama ABD tarafından yalanlansa da, daha sonra CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "ABD ordusu, Amerikan casus uçağın yerden havaya atılan bir füzeyle Hürmüz Boğazı üzerinde vurulduğunu doğruluyor" ifadeleriyle olay doğrulanmıştı.

İran ise, İHA'yı düşürdüğü anların görüntülerini paylaşmıştı.

Yeni fotoğrafları yayınlandı

İran devlet televizyonu IRIB tarafından yayınlanan yeni görüntülerde ise düşürülen İHA'nın enkazına ait fotoğraflara yer verildi. Görüntülerde, sergilenen parçaların RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa insansız hava aracı olduğu görülüyor.

Elektronik ekipmana yer verilmedi

Öte yandan, İHA'nın parçalarının nerede görüntülendiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, İHA üzerinde bulunan elektronik ekipmana da görüntülerde yer verilmedi.

#Iran releases first photos of debris of US #GlobalHawk #RQ4 spy drone shot down by Iranian missile over its airspace in #seaofoman. pic.twitter.com/nnEjyDX2KG