İYİ Parti’den İstanbul için uyarı: İptale dönük bir tavır içine girebilirler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Seçimi kaybettiklerini anladılar, sandık başında gerilimlerle iptale dönük bir tavır içine girebilirler. Bu nedenle tüm görevlilere sükunet tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Millet İttifakı kapsamında İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen İYİ Parti’de seçim için hazırlıklar tamamlandı. 7 Haziran’da İstanbul’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 20 Haziran itibariyle İstanbul’un 32 ilçesini dolaştı. Akşener son iki günde kalan 7 ilçeye giderek iki haftada tüm ilçeleri ziyaret etmiş olacak.

31 bin sandıkta müşahidi olacak

Çalışmaları yoğunlaştıran İYİ Parti’de seçim günü programı da belli oldu. Partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in verdiği bilgiye göre İstanbul’un 39 ilçesinde, 31 binin üzerinde sandıkta İYİ Parti’nin müşahidi olacak. 31 Mart seçiminde İYİ Parti’nin aday çıkardığı ilçelerde de sandık kurulu üyeleri bulunacak.

Her ilçede 4 milletvekili olacak

23 Haziran günü tüm milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, Başkanlık Divanı üyeleri İstanbul’da olacak. İYİ Parti’nin toplam 39 milletvekili, 39 ilçede görevlendirildi. CHP’den de her ilçe için 3’er milletvekili görevlendirildi. Böylece Millet İttifakı’ndan her ilçede 4 milletvekili olacak. İYİ Parti’nin seçim işleri ekibinin tamamı da İstanbul’da olacak. İstanbul seçmen listesini alıp tüm teşkilatlara dağıtan partide 31 Mart seçmen listesi ile de karşılaştırma yapıldı. Çalışmada bir problem tespit edilmedi.

Millet İttifakı kadrosu hazır bulunacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sandık güvenliği çalışması kapsamında tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "31 Mart’a göre daha kolay bir seçim, çünkü tek pusula olacak. Bütün sandıklarda Millet İttifakı kadrosu hazır bulunacak. Kuş uçurtmayacağız" dedi.

"Seçimin iptaline dönük bir tavır içine girebilirler"

Seymen sandık başında yaşanabilecek risklerle ilgili ise şunları söyledi:

Seçim sürecinde oyların kullanılmasından tutanakların tutulmasına, tutanakların birleştirilmesine kadar bu konularda hiç kaygımız yok. Çok tecrübeli bir ekiple iş başında olacağız. Olabilecek tek şey sandık başında gerginlik ve kavga. Tüm sandık görevlilerimize tahriklere kapılınmaması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Genel başkanımız da İstanbul programlarında, gittiği her yerde gerginliği azaltıcı tavır sergilenmesi, tahriklere kapılınmaması uyarısında bulunuyor. Cumhur İttifakı tarafı son derece agresifleşti. Seçimi kaybettiklerini anladılar, sandık başında da bunu devam ettirerek, seçimin iptaline dönük bir tavır içine girebilirler mi diye kaygılıyım. O nedenle sükunet tavsiye ediyoruz.

"Sandıklardan neyin çıkacağından şüphem yok"

Hasan Seymen seçim sonucuyla ilgili ise, "Açık ara İmamoğlu’nun alacağını tahmin ediyorum. Sandıklardan neyin çıkacağından şüphem yok, yeter ki sandık devrilmesin” dedi.