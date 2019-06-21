Binali Yıldırım'dan yeni müjde! Yüzbinlerce insan çözüm bekliyordu

İstanbul'da yıllardır kangren olmuş Hazine arsaları üzerinde yaşayan yüzbinlerce kullanıcıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan çözüm müjdesi geldi.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İBB Adayı Binali Yıldırım, seçime kısa bir süre kala İstanbullu vatandaşlar için vaatlerine bir yenisini ekledi.

Yüzbinleri heyecanlandıran gelişme

Yıldırım ''Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbul’luların tapularını; 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.'' dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yeni bir düzenleme'

Kangren olmuş Hazine arsaları üzerinde yaşayan yüzbinlerce vatandaşa müjdeyi veren Yıldırım ayrıca şunları söyledi;

Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşerilerimiz içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin %5-10 una çekeceğiz. Böylece hemşerilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkmış olacaktır.