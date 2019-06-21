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Atatürk'ün Sivas'ta ilk kez karşılandığı yer! Farklı bir görünüme kavuşuyor

Demirören Haber Ajansı
Atatürk'ün Sivas'ta ilk kez karşılandığı yer! Farklı bir görünüme kavuşuyor

SİVAS'ta Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün Samsun'dan Erzurum'a geçerken kente ilk kez gelişi adına yaptırılan 'İlk Adım Anıtı', Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından yenilenerek, farklı bir görünüme kavuşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusal kongre için geldiği Sivas'ta, ilk kez karşılandığı yer olan Sivas-Ankara karayolu Haralar Mevkii’indeki 'İlk Adım Anıtı', Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yenilenerek, farklı bir görünüme kavuşturuluyor.

Sivas Kongresi’nin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında anıt yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayhan, 27 Haziran 2019 tarihinin de 100'üncü yılını yaşadıklarını hatırlattı.

"Kurtuluş Mücadelesi'nde Sivas'ın ayrı bir yeri var"
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas halkının ilk kez ağırladığı tarihin 100'üncü yılında 'İlk Adım Anıtı'nın da yeni haliyle hizmet vereceğini kaydeden Vali Salih Ayhan, "Kurtuluş mücadelesinde Sivas’ın ayrı bir yeri ve önemi var. Bizler, tarihe yön vermiş şanlı bir medeniyetin asil evlatlarıyız. Büyük Türk tarihinin kutlu sayfasındaki onuru olan Sivas Kongresi'nin giriş kapısı buradan aralandı. Amasya'dan hareket ederek Tokat'tan geçen Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919'da halk ve askerler tarafından bulunduğumuz yerde coşkuyla karşılandı. Sultan Şehir, üzerine düşen bu kutlu görevi büyük bir kıvançla yerine getirdi" dedi.

"Milli Mücadelinin ilk yeri burası"

Atatürk'ün Sivas'ı yedi kez ziyaret ettiğini de hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Ancak ilk ziyaretin ve milli mücadelenin ilk yeri burasıdır. Milli Mücadele'nin 100'üncü  yılını kutladığımız bugünlerde millet olarak aynı azim ve aynı kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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