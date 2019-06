Öcalan mektubu sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Taklanın şekli bile değişik

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın seçim hakkında yaptığı 'tarafsızlık' çağrısını yorumlayan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaparak "Taklanın şekli bile değişti" dedi.

23 Haziran seçimleri arefesinde gündeme Öcalan'ın mektubu damga vurmuş durumdu. HDP'ye tarafsız olunması çağrısı yapan mektup sonrası Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusuydu.

Ekrem İmamoğlu, Amatör Spor Kulüpleri ile Şişli'de buluştuğu kahvaltı toplantısında 'mektuba' ve HDP'ye ilişkin bir yorumda bulunmadan rakibi Binali Yıldırım'a yüklendi.

'Taklanın şekli değişti"

-''Özellikle son dönemde atılan taklaları hepiniz görüyorsunuz'' diyen İmamoğlu, ilginç benzetmelerde bulundu:

''Taklanın şekli bile değişik. Sporcular iyi anlar. Ben, bu asimetrik ötesi taklaların biçimlerini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Hangi konuya müdahale edeceklerini şaşırdılar. Bir yerel seçim yaşanıyor değil mi? Sözüm ona, onlara göre hukuka uygun bir yerel seçim. O zaman yerel seçim konuşun. Konuşmadıkları konu kalmadı. Bu sabah da benim olan diplomamla ilgili bir haber yapmışlar. Ama altını çizelim, olan diplomamla ha. Şu ciddi mevzunun ortasında bunları konuşmayalım, 23 Haziran'dan sonra bol bol güleceğiz. Ya bu kıyamet niye? Ne var bu İstanbul'da? İBB'de ne var? Sizi ne rahatsız ediyor? Kimin elinden neyi alıyoruz?''

"Ülke tarihinde daha önce görülmedi"

''Böylesi bir seçim, bu denli sudan gerekçelerle yenilenen bir seçim bu ülkenin tarihinde daha önce görülmedi'' diyen İmamoğlu, şunları söyledi:



''Hepinize hatırlatmak isterim: Geçtiğimiz pazar günü, benim ısrarlı çabalarımla yapılan münazara, 31 Mart ve sonrasında yaşanan hiçbir şeyi aklamaz. Hiçbir şeyi haklı göstermez. Çünkü ortada adil bir seçim yoktur. Adil bir seçime gidiyor değiliz. Bu seçimde de centilmence bir yarıştan, eşit ve adil koşullarda yapılan bir seçimden hiç kimse söz edemez.

Adil bir seçime gidiyor değiliz.



İmamoğlu bu süreçte kendi şahsi kavgasını yapıyor değildir. İmamoğlu'nun elinden alınan hak, millete ait bir haktır. Alınan İmamoğlu'nun seçilme hakkı değildir. Alınan bu şehirde yaşayan 16 milyonun seçme hakkıdır.

Bu nedenle 23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir. 23 Haziran seçimleri kendi nefsinin peşine düşenlerle, milletinin hakkını arayanların mücadelesidir. Bu mücadelede Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmak demek; doğrunun, adaletin, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek demek, bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve milletçe kucaklaşmayı desteklemek demektir.

23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir.



Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nun yanında saf tutmak demek, insana saygının ve kente özenin yanında saf tutmak demektir. 16 milyon İstanbullu 48 saat sonra sandık başına gidip aylardır oynanan oyunu bozduğu zaman, kazanan Ekrem İmamoğlu olmayacak. Kazanan CHP olmayacak. Kazanan İstanbul olacak. Kazanan Türkiye demokrasisi olacak.''

Tarihe damga vuracak bir irade olacak

''Bundan 48 saat sonra hepimizi büyük bir görev bekliyor." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu şehirde bozulan dengelerin düzeltilmesi için. Sosyal adaletin, yaşam kalitesinin, şeffaf bir yönetim anlayışının kazanması için. Çocuklarımızın geleceğini yönetmek üzere yeni nesil bir demokrasinin bu ülkede hakim olması için. 48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak."

Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın

16 milyonluk İstanbul İttifakı'nı göreve çağıran İmamoğlu, "Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin. İnandığınız aday kimse, etki altında kalmadan, mahalle baskısına boyun eğmeden vurun mührü. Ama oylarınıza da mutlaka sahip çıkın.'' dedi.

İyi oynayan kazanacak 'Her şey çok güzel olacak'

48 saat sonra, etrafınızda kim varsa sandığa taşıyın. Kararsızları ikna edin. Yaşlıları, yardıma muhtaç olanları, hastaları sandığa taşıyın. Bu defa iyiliğin, barış dilinin, kardeşliğin kazanmasının yolunu açın." diyen İmamoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı;

24 Haziran günü yapacağınız katkıyla ne büyük bir değişim sağladığınızı göreceksiniz. 24 Haziran'dan itibaren bu şehir artık adil bir şehir olacak. Yalnız spor sahalarında değil, siyaset sahasında da; "fair-play"in hakim olduğu, kazanıp kaybetmenin değil, dostça, kardeşçe yarışmanın önemsendiği, maç başladıktan sonra kuralların değiştirilmediği bir anlayışa çok ihtiyacımız var. Ben 23 Haziran'da bu anlayışın kazanacağına yürekten inanıyorum. Ve diyorum ki: İyi oynayan kazanacak… Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.''