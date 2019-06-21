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İtalyanlardan Marcao'ya sürpriz talip

İtalyanlardan Marcao'ya sürpriz talip

Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Galatasaraylı Marcao için 10 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

Geride kalan sezonu çifte zaferle bitiren ve transferlere yoğunlaşan Galatasaray'da takımın başarılı stoperi Marcao için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre; Serie A  ekibi Atalanta, Brezilyalı genç stopere talip oldu. Geriden oyun kurma özelliği yüksek olan Marcao için Atalanta'nın 10 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. Buna karşın Galatasaray ise 23 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro talep ediyor.

Marcao ile ilgilenen Atalanta, geride kalan sezonda Serie A'yı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Galatasaray, Marcao'yu Ocak ayında Portekiz kulübü Chaves'ten 4 milyon euro'ya renklerine bağladı.

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