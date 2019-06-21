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Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum

Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum

Altının gram fiyatı güne değer kazancıyla başlaması sonrası 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 426 lira, cumhuriyet altını bin 736 liradan işlem görüyor.

Dün, ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, cumhuriyet altını bin 736 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle Eylül 2013'den bu yana ilk defa bin 400 doların üzerini gören ons altın, şu dakikalarda 0,34 primle bin 393 dolardan işlem görüyor.

Ons altın fiyatında bin 417 dolar direnç konumunda 

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının yeni zirveleri gördüğünü kaydetti. Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında bin 417 doların direnç, bin 390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

"Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi"

Ons altının değer kazanmasının yurt içinde altının gram fiyatının da değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi. Altının gram fiyatında geri çekilmelerde 257 lirayı takip edeceğiz, 257 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremezse 252 liraya kadar gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Takip edilecek veriler

Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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