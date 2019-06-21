Işıl Açıkkar kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne sordu kriz çıktı!

Işıl Açıkkar dün akşam TRT 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'I ağırladı ve gündeme dair sorular sordu. Canlı yayınlanan programda Işıl Açıkkar'ın Erdoğan'a sorduğu soru kriz çıkardı. Peki TRT Haber'i sunan Işıl Açıkkar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Işıl Açıkkar evli mi?

Işıl Açıkkar bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu twitter'da da TT oldu. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu programın moderatörlerinden biri olan Işıl Açıkkar, canlı yayında sorduğu soru ile kriz çıkardı. Peki kimdir herkesin konuştuğu isim başarılı gazeteci Işıl Açıkkar, aslen nereli, kaç yaşında ve Işıl Açıkkar evli mi?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında Ahmet Hakan, Salih Nayman ve TRT 1 spikieri Işıl Açıkkar’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayınlanan programa ise Erdoğan'a sorulan bir soru damga vurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları kadar TRT 1 kanalının ana haber sunucusu Işıl Açıkkar'ın hali programa damga vurdu. Dersine iyi çalışmayan Işıl Açıkkar, çok kötü bir performans sergiledi.

Saadet Partisi sorusu yanlış anlaşılınca...

Canlı yayın sırasında Binali Yıldırım'ın Saadet Partisi ile yaptığı görüşmeye değinen Işıl Açıkkar, bu noktadan hareketle şöyle bir soru yöneltti:

-"Milli Görüş Platformu başkanı -bir saniye şimdi ismini de yanlış söylemeyeyim- çok özür dileyerek efendim: Sayın Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' dedi. Yanlışım varsa düzeltin lütfen beni.

Soruyu 'emin' olmadan ve tereddütle soran Işıl Açıkkar, Erdoğan'ı da bu acemice tutumu ile yanılttı. Erdoğan söylenen lafı farklı anlayınca devreye Salih Nayman girdi.

Işıl Açıkkar ter içinde kaldı

Işıl Açıkkar da hemen 'Hah! Ben yanlış anlaşıldı. Binali Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze gibi kıymetlidir' gibi bir cümle.." diyerek durumu kotarmaya çalıştı. O anlarda Işıl Açıkkar'ın panik olmuş hali izleyenlere böyle yansıdı.

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR: Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıya ilçesinde dünyaya geldi. Lise'yi Karşıyaka'da okuduğu zamanlarda İzmir'in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalıştı.O sıralarda daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiş oldu.

Toplam 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalıştı ve ardından ise özel olarak diksiyon eğitimi gördü.Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başladı.Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı buldu. Sunuculuk yaptı, muhabir oldu.

Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul'a gitti ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirdi. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerledi.Üniversitenin Üçüncü sınıfındayken önemli bir Trt spikerinden güzel konuşma konusunda ders aldı.Sadece konuşma konusunda derslerle yetinmedi ve özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim aldı. Üniversite bittikten sonra 1 sene kadar İngiltere'de bulundu.Türkçeyi çok sevdiği için İngiltere'de fazla durmadı ve 1 senenin sonunda dönüş yaptı.Türkiye'ye geldikten sonra Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yaptı.Eğer Yurt dışında kalmış olsaydı farklı bir dilde eğitim alacak ve o yönde ilerleyecekti fakat o tercih etmedi. Almış olduğu diksiyon derslerinden sonra kendisid e artık diksiyon dersi verebilecek konuma geldi.Yabancı dillerden İngilizceyi çok iyi şekilde konuşuyor. Ünlü sunucu TRT 1 Ana Haber’in sunuculuğunu üstleniyor.