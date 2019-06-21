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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'da

Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlendi. Dün Öcalan'ın Kürtlere mesajı sonrası bugün İstanbul'a sürpriz bir konuk geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'a geldi. Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra bizden bir randevu talebi olmuştu, ona bir randevu verdik" demişti.

Ziyaretin Öcalan'ın mesajına denk gelmesi dikkat çekti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani seçim yarışını kazandıktan sonra 10 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturmuştu. Barzani'nin ziyaretinin Öcalan'ın İstanbul seçimiyle ilgili mesajından hemen bir gün sonra olması dikkat çekti.

Dün Bağdat bugün İstanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini dün Bağdat'a gerçekleştiren Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunları görüştü.

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