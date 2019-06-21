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Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan kimdir Kürt mü

Türkiye seçime bir gün kala terör örgütü PKK lider Öcalan'ın mektubunu konuşuyor. Öcalan'ın mektubunu okuyan Doç Ali Kemal Özcan'ın kimliği, ilişkileri merak ediliyor. Doç Ali Kemal Özcan Öcalan'la nasıl görüştü? Ali Kemal Özcan kimdir, Kürt mü?

Abdullah Öcalan’ın HDP’ye 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tarafsız kalma çağrısı yaptığı ileri sürülen bir mektubu basın mensuplarıyla paylaşan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın kimliği ve ilişkileri merak konusu oldu.

Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve rektör danışmanı olan Doç Ali Kemal Özcan'ın Öcalan'ı nasıl ve hangi kimlikle ziyaret ettiği bilinmiyor.  Zira Öcalan’ı sadece akrabası  ve avukatları ziyaret edebiliyor. Bunun dışında adayı bir de MİT elemanlarının ziyaret ettiği biliniyor. Özcan, bu iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Öcalan için Yerli ve milli bir şahsiyettir ifadesi

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünde yayınlanan “Nedir ne değildir” programına konuk olan Özcan, stüdyodakilerin “Mektubu nasıl aldınız?” sorusuna “Basından aldım” yanıtını verdi. Öcalan ve PKK üzerine yıllarca çalıştığını ifade eden Özcan, yayın esnasında “şahsi fikrimi belirtiyorum” diyerek Öcalan için “Yerli ve milli bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.

Özcan apar topar yayından alındı

Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak “Bu benim kendi görüşüm. Türkiye’nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye’ye vermiştir” dedi. Bunun üzerine Özcan’a tepki gösterildi ve telefon bağlantısı kesildikten sonra Özcan yayından alındı. 

Ali Kemal Özcan kimdir?

Ali Kemal Özcan 1959 senesinde Tunceli'de dünyaya geldi Orta öğrenimini 1976 yılında Elazığ'da, lisans eğitimini 1982 yılında MÜ iletişim fakültesi İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997 yılında (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006’da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır.

Çözüm Sürecinde Öcalan'a mektup kitabını sunmuştu

30 Mayıs 2013’te TBMM’de çözüm sürecinin değerlendirilmesi oturumuna katılan Özcan görüşme sonrası ''bu sürecin İmralı’dan başlaması gerektiğini, çözüm sürecinin PKK’yla değil- İmralı’yla başlaması gerektiğini söylemeye çalıştım” demişti. Bu oturumda ‘Öcalan’a Mektup’ kitabından söz eden Özcan, o dönemde de Öcalan’a ulaşmaya çalıştığını ancak avukatlarının notlarını Öcalan’a ulaştırmadıklarını anlatmıştı.

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