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Real Madrid Raul'u duyurdu

Real Madrid Raul'u duyurdu

Real Madrid, efsane oyuncularından Raul Gonzalez'in gelecek sezon B takımı Real Madrid Castilla'yı çalıştıracağını duyurdu.

Real Madrid'in B takımı Real Madrid Castilla'yı İspanyol futbolunun efsane ismi Raul Gonzales çalıştıracak.

İspanya Segunda B Ligi 1. Grup'ta  yer alan Castilla, geçen sezon play-off'larda Cartagena'ya elenerek bir üst lige yükselememişti.  Günümüzde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zidane Zidane da antrenörlük kariyerine Real Madrid Castilla'da başlamıştı. 

Raul, daha önceki süreçte Cadete B ve Juvenil B takımlarını çalıştırmıştı. 323 golle Cristiano Ronaldo'dan sonra Real Madrid'in en golcü ikinci ismi olan Raul, İspanyol ekibi ile 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 4 İspanyol Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Kariyerinde son olarak New York Cosmos forması giyen Raul, 2015 yılında futbolu bıraktı.

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