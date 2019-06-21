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Erdoğan Binali Yıldırım'ın o vaadini eleştirdi!

Erdoğan Binali Yıldırım'ın o vaadini eleştirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın "gençlere internet" vaadine bir eleştiri getirerek "Ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın internet vaadi eleştirdi.

Erdoğan'ın dikkat çeken ilgili açıklaması şöyle;

"Anneler babalar evlatlarına bunu ne kadar anlatıyor bilemem. Bak buralardan bugünlere geldik, bunu anlatıyor mu anlatmıyor mu? Gençler için bu bir ütopya. Üniversitelerde harç alınıyordu, bununla ilgili gösteriler yapılıyordu. Harcı bir kaldırdık. Üniversite gençliğine sorsak, hiç umurunda değil. Şu anda üniversite gençliği bu para zaten leblebi çekirdek diyor.

''Acaba bu vaatler doğru mu?''

Şunun değerlendirmesini yapmıyor. Bu ülkede 1994'te neredeydi şu anda nerede? O bir kırılma noktasaydı. Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık. Ondan sonra yerel yönetimlerde yarış, rekabet başladı. Bakıyorum şimdi Binali Bey'in vaatleri var aynı şekilde rakibinin vaatleri var. Acaba bu vaatler doğru mu?

"Ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum"

Bunları vaadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Şu an açıkça net gerçek bir şey söyleyeyim, ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum."

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