HABER /  GÜNCEL

12 ilde flaş FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

12 ilde flaş FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Muğla merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 muvazzaf asker ve 5 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Muğla merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan'da yeni şube açan Nusret yine ceza yedi
Yunanistan'da yeni şube açan Nusret yine ceza yedi
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan İstanbul anketi açıklaması! Aldığım bilgilere göre...
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan İstanbul anketi açıklaması! Aldığım bilgilere göre...
Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi
Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına Kandil'den olay yanıt!
Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına Kandil'den olay yanıt!
Bursa'da pompalı tüfekle çocuğu öldürmüştü! 'Akıllı' çıktı
Bursa'da pompalı tüfekle çocuğu öldürmüştü! 'Akıllı' çıktı
Bu iddia doğru mu İmamoğlu ve Küçükkaya... Abdurrahman Dilipak yazdı
Bu iddia doğru mu İmamoğlu ve Küçükkaya... Abdurrahman Dilipak yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Otobüsün önünü kesip genç kadını saçlarından sürükleyerek kaçırdılar
Otobüsün önünü kesip genç kadını saçlarından sürükleyerek kaçırdılar
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
CHP'li Umut Oran'dan çok konuşulacak 23 Haziran iddiası
CHP'li Umut Oran'dan çok konuşulacak 23 Haziran iddiası
Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor
Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
iOS mu Android mi? Hangi uygulama geliştiricileri daha fazla kazanıyor?
iOS mu Android mi? Hangi uygulama geliştiricileri daha fazla kazanıyor?
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
Yorumlar