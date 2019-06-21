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Apple'ın açığını bulan Yiğitcan Yılmaz ödüllendirildi

Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, bir dakikalık merakıyla başladığı yazılım işinde, bütçesi 1 trilyon doları bulan dünya markası Apple'ın 21 defa açığını bulup ödüllendirildi.

Apple’ın defalarca açığını bulmasıyla sık sık gündeme gelen 18 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, bugüne kadar 21 defa Apple’dan teşekkür belgesi aldı. Apple’ın onur listesine de eklenen Yiğitcan, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yazılımla ilgili bir bölüm okuyarak kendisini geliştirmek istiyor. 

"Bir dakikalık merak mesleğim oldu" 

Apple’da çeşitli işletim sistemlerinin pek çok güvenlik açığını bularak firmaya ileten Yiğitcan Yılmaz, "Bu sayede hem insanların güvenliğini sağlamış olduk hem de bu güvenlik sorunlarından insanların etkilenmesinin önüne geçtik. Apple ile iletişime geçerek bu konularda gerekli onarımların yapılmasını sağladık. Bu şekilde müşterilerin de güvenliği sağlanmış oldu" dedi. 

Bu merakının ise çocukken çok oyun oynamasından geldiğini ifade eden Yılmaz şunları kaydetti: 

"Bir dakikalık bir merak, benim için hem ilgi alanı hem de bir meslek oldu. Liseden itibaren siber güvenliğe ve yazılıma yönelmeye başladım. Şu anda ise çalışmalarıma devam ediyorum. İlk açığı Apple’ın kaynak kodlarını incelerken buldum. Kaynak kodlarında bir seçenek denetimsizliğinin olduğunu fark ettim. Siri bir seçeneği denetlemiyordu. Bu da kullanıcıların verilerinin ifşasına yol açıyordu. Ben bunları Apple’a gönderdim ve onlar da gerekli düzenlemeleri yaparak yeniden güncelleme yayınladı." 

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