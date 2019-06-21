CHP'li Umut Oran'dan çok konuşulacak 23 Haziran iddiası

23 Haziran seçimlerine iki gün kaldı. Türkiye pazar sabahını sabırsızlıkla beklerken CHP'li Umut Oran'dan 23 Haziran'la ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

CHP'li Umut Oran, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Özellikle güneyde, turistik yerlerde çalışan İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaya gelmesinin bazı yerlerde engellendiğini duyuyorum" dedi.

CHP, bayram sonrasında İstanbul çalışmalarına hız verirken Umut Oran da kendi seçim bölgesi olan 3. Bölgeden başlayarak İstanbul’a özel bir çalışma yürütmeye başladı.

Oda TV'nin aktardığına göre bazı büyük fabrikalarda işveren ve çalışanlarla da birebir görüşmeler yapan Oran, edindiği izlenimleri, hükümete dair gelen şikayetleri derledi. Umut Oran şu saptama ve uyarılarda bulundu:

Turizmde çalışan İstanbullular için alarm verilmeli

Katılım bu seçimin en önemli konusu olacak. 1.7 milyon kişinin tam listesinin AK Parti’nin elinde olduğu, insanları rahatsız etmelerinden belli oluyor. 29 Mart’ta İstanbul’da yüzde 84 olarak gerçekleşen seçime katılma oranının artırılamayacağına dair kaygılarım var. Çünkü özellikle güneyde, turistik yerlerde çalışan İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaya gelmesinin bazı yerlerde engellendiğini duyuyorum.

Bodrum'dan bana şikayet geldi

Bodrum’da sadece bir lokantada 15 çalışanın bu şekilde İstanbul seçmeni olduğu ama oy kullanmaya gelemeyeceği şikayeti bana ulaştırıldı. Bana ulaşanların sorunlarını ben belediye başkanlarımıza da iletiyorum ancak özellikle Akdeniz ve Ege’deki belediye başkanlarımızın bu konuda ayrıca duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum.”