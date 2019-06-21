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3600 ek göstergede son durum ne Süleyman Soylu'dan rahatlatan açıklama

3600 ek göstergede son durum ne Süleyman Soylu'dan rahatlatan açıklama

3600 ek göstergede son durum ne memurlar 2019'da bu hakkı elde edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeyle ilgili memurları rahatlatacak açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz" dedi.

Soylu af meselesiyle ilgili de "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak" ifadelerini kullandı.

3600 Ek Gösterge hükümetimiz ve cumhurbaşkanımızın sözü

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

Zannediyorum yakın bir dönem içinde ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

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