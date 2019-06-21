İstanbul'da Kürt seçmenin tercihi nasıl şekillenecek?

Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’ın peş peşe yaptıkları açıklamalar gözleri pazar günü gerçekleşecek olan İBB seçimlerine çevirdi. Demirtaş, İBB seçimleri için Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederken, Abdullah Öcalan ise HDP'li seçmene tarafsız olma çağrısında bulundu.

İstanbul'da gerçekleşecek olan seçime günler kala HDPliler'in oyunu ne yönde kullanacağı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Demirtaş'ın iki gün önce Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin mesajlar da içeren paylaşımlar yapılmıştı. O paylaşımlarda Selahattin Demirtaş, seçmenlerine İmamoğlu'na destek çağrısı yapmıştı. Demirtaş'ın iki gün önce yaptığı çağrıya karşılık teröristbaşı Abdullah Öcalan ise içinde tarafsızlık mesajı barındıran mektubunu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan üzerinden duyurdu.

Demirtaş ne demişti?

Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulunulmuştu. O paylaşımlarda Demirtaş, seçmenlerine İmamoğlu'na destek çağrısı yapmıştı.

İstanbul seçmenine seslenen Demirtaş "Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu. Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar..." diyerek açıkça İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Öcalan ise tarafsızlık çağrısı yaptı

Selahattin Demirtaş'ın yaptığı çağrıya karşılık teröristbaşı Abdullah Öcalan, yazdığı mektubu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan üzerinden duyurdu.

Öcalan, yazdığı mektupta HDP'ye yönelik mesajında "Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum." sözleriyle tarafsız çizgide durulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Gözler Kürt seçmenin oylarında

Selahattin Demirtaş ve Öcalan'ın yapmış oldukları bu açıklamalar Kürt seçmenin tercihinin nasıl şekilleneceği noktasında da bir merak uyandırdı. İstanbul'da aday çıkartmayarak İmamoğlu yanında yer almış gözüken HDP'nin mevcut açıklamalar sonrası nasıl bir yol çizeceği bilinmiyor.