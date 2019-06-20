Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran tarafından vurulan drone ile ilgili ilk açıklama geldi. Trump, İran'ın drone'u vurarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

İran'ın önceki gün hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü açıklamasının üzerine ABD Başkanı Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran'ın drone'u vurarak çok büyük bir hata yaptığını yazdı.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Haziran 2019

İran Haber Ajansı IRNA, İran’ın dün Hurmuzgan bölgesinin yakınındaki Kuhmubarek kesiminde hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü duyurmuştu.

Yalnızca ruhani lider Ayetullah Hamaney’e karşı sorumlu olan İran Devrim Muhafızları, ABD’nin insansız hava aracını Tahran’ın 750 kilometre güneydoğusunda Kuhmarek’de düşürdüğünü iddia etmişti.

İran’ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracının RQ-4 Global Hawk olduğu kaydedilmişti.

NBC televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, İran hava sahasında ABD’nin hiçbir hava aracının dolaşmadığını bildirdiğini kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran’ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçınmış, ancak Urban’ın daha sonra yaptığı açıklamada, “İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok” dediği belirtilmişti.