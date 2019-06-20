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Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi

Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarını oyuncu analizleriyle sürdürüyor. A takımın dışında altyapı ile de yakından ilgilenen Abdullah Avcı'nın, altyapıdan yetişen potansiyelli oyuncuların bilgisini aldığı ve gençlerle yakın temas kuracağı öğrenildi . 

Beşiktaş'ın sağ bek mevkisi için transfer listesindeki isim de ortaya çıktı. Siyah beyazlılar Altınordulu Kerim Alıcı'nın ardından Bursasporlu Barış Yardımcı ile ilgileniyor. 1992 doğumlu Yardımcı'nın Bursa temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Siyah beyazlıların daha önceden anlaşmaya vardığı Umut Meraş, Lokman Gör ve Taylan Antalyalı ile son detayların masaya yatırıldığı ve imzanın yakın olduğu bildiriliyor.

Altyapı Yasin Sülün'e emanet

Öte yandan Beşiktaş altyapısı Yasin Sülün'e emanet edildi. Futbol şubesinin birlikte hareket etmesi planlanan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı ve Yasin Sülün'den aile havasının yakalanmasını istedi. Siyah beyazlılar Fulya'da bulunan altyapıyı da Ümraniye'ye taşıyarak Nevzat Demir Tesislerinde futbol üssü kuracak ve Hakkı Yeten tesislerinde ise sadece minik yaş grupları çalışacak.

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