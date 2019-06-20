HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Himalayalar'daki buzullar günden güne eriyor! Rakamlar korkunç

Himalayalar'daki buzullar günden güne eriyor! Rakamlar korkunç

Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne serildi.

BBC'nin haberine göre araştırmacılar, Soğuk Savaş dönemi casus uydularından alınan görüntüler ile son yıllarda çekilen görüntüleri karşılaştırdı.

Araştırmacılar ayrıca, Himalayalar'daki buzul kayıplarına ilişkin 1975-2000 ile 2000-2016 yıllarına ait verilere bakarak 40 yılı aşkın sürede yaşanan buzul kayıplarının büyüklüğünü ortaya koydu. 

1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirleyen araştırmacılar, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etti.

dağ

Çalışma, 2000'den bu yana Himalaya buzullarının yüksekliğinin yılda ortalama 0,5 metre azaldığını gösterdi.

Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceleyen Colombia Üniversitesinden araştırmacılar, buzulların erimesinin temel nedeninin iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı olduğunu belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Zeybekçi'den Ekrem İmamoğlu'na FETÖ ve PKK çağrısı
Nihat Zeybekçi'den Ekrem İmamoğlu'na FETÖ ve PKK çağrısı
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu
Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
Yorumlar