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FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...

FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...

Balyoz davasının 50 hakim ve savcısı hakkında hazırlanan iddianamede eski İstanbul Başsavcı vekili Fikret Seçen’in sahte delille 163 kişinin tutuklanmasını sağladığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Balyoz Davası'na bakan 15'i tutuklu 19’u firari 50 eski hakim ve savcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan 56 sayfalık iddianamede hukuki ihlallerin yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey subaylarının görevlerinden edilerek, yerlerine FETÖ üyesi subayların getirildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca dosyada görevli savcıların şüphelileri baştan suçlu ilan ettiği de açıklandı. 

Bilirkişi incelemesi yapılmadı

İddianamede Balyoz davasına bakan hakimler Ömer Diken, Murat Üründü, Ali Efendi Peksak’ın suç delili dokümanlarında manipülasyon yapıldığının tespitini içeren 6 askeri bilirkişi raporu ile 12 hukuki mütalaa dosyaya sunulduğu halde bilirkişi incelemesi yapılmadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca mahkeme heyetinin yasaya aykırı olarak 44 sanığın avukatı olmadan, diğerlerine de söz hakkı vermeden 163 kişinin tutuklanmasına karar verdikleri ve sanık Bilgin Balanlı’nın sorgu esnasında söylemediği şeyleri söylemiş gibi karara yazdıkları belirtildi.İddianamede Balyoz davası savcıları Savaş Kırbaş ile Hüseyin Kaplan’ın tüm sanıkların sorgu ve savunmaları tamamlanmadan mütalaa yazdıkları belirtildi. 

5 numaralı hard diskin bulunmasını sağladığı açıklandı

Firari eski İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen hakkında ise iddianamede, İstanbul Casusluk ve Fuhuş davası olarak bilinen soruşturma kapsamında 06 Aralık 2010 günü bir e-posta ihbarının gelmesi üzerine arama izni verilmesini talep ettiği, e-postada herhangi bir ayrıntı verilmemesine rağmen Gölcük’te Donanma Komutanlığı’nda aramayı ihbarda ismi geçmeyen bir şahsın odasından başlattığı ve kendisinin ilk gösterdiği yer karosunun kaldırılması ile Balyoz davasının üçüncü iddianamesine esas olacak 5 numaralı hard diskin bulunmasını sağladığı açıklandı. Gölcük'te yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen CD ve hard disk ile ilgili olarak, polis tarafından düzenlenen tespit tutanaklarını 43 klasör olarak Balyoz davasının görüldüğü mahkemeye göndererek, yem delil bulunduğu iddiasıyla 163 sanık hakkında tutuklama kararı verilmesine neden olduğu belirtildi. 

10 yıldan 27 yıla kadar, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede Ali Alçık, Alpaslan Uz, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Sedat Sami Haşıloğlu, Seyfettin Mermerci, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günay, Abdullah Öztürk, Birol Bilen, Davut Bedir, Gökmen Demircan, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Metin Özçelik, Nalan Can, Süleyman Pehlivan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, ‘anayasayı ihlal etme’ suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

Müebbet hapis cezası istendi

Şüpheliler Ali Efendi Peksak, Ali Haydar, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Fikret Seçen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Mehmet Berk, Mehmet Murat Yönder, Murat Üründü, Ömer Diken ve Savaş Kırbaş hakkında da iddianamede ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 15 yıldan 37 yıla kadar, ‘anayasayı ihlal etme’ suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 

İddianamede Balyoz davası soruşturma savcısı Mehmet Ergül hakkında ise, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 10 yıl 10 aydan 28 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. 

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