HABER /  DÜNYA

Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor

Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor

TAYLAND'da yaşayan kadın oldukça ilginç bir tıbbi vaka ile mücadele ediyor. 46 yaşındaki talihsiz kadının göğüsleri önlenemez biçimde büyüyor.

Lamphrai Srinuan isimli kadının derdine hekimler çare bulabilmiş değil. Son üç yıldır kontrolsüzce büyüyen göğüsleri nedeniyle yürüyemiyor dahi. Göğüslerinin ağırlığı nedeniyle omurga, omuz ve sırt ağrısı çeken zavallı kadın bu yılın başına kadar idare edebildiğini aktarıyor.

Doktorlar da çaresiz

İki ay önce eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadının sıkıntısı karşısında doktorlar da çaresiz kalmış durumda. Yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir tümör yapısı bulunmayan göğüsler büyümeye devam ediyor.

"Göğüslerim sanki beni eziyor gibi hissediyorum"

Srinuan "Diz kemiğim ağırlık nedeniyle zaten tükenmiş durumda. sol bacağım tutmuyor desem yeri. Yürüdüğüm her an göğüslerim sanki beni eziyor gibi hissediyorum.

Teşhis konulamıyor

Zavallı kadının Tayland'da hastalığına henüz teşhis konulamasa da kadının fotoğraflarını gören deniz aşırı uzmanlar kadının meme hipertropisinden müzdarip olduğu kanısında. Nedensiz kontrol edilemez bir büyümeye neden olan hastalık genelde iki memeyi etkilerken bazen tek memeyi etkiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor
Foto Galeri Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor
Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor
Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur
Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur
Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor
Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor
Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!
Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
Ekrem İmamoğlu'nun vaadinin 2016 yılından beri uygulandığı öğrenildi
Ekrem İmamoğlu'nun vaadinin 2016 yılından beri uygulandığı öğrenildi
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
İtalya’da korkunç patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İtalya’da korkunç patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
Yorumlar