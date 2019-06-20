HABER /  DÜNYA
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Therasa May'in gidişi sonrası İngiltere'den dikkat çeken Suudi Arabistan kararı

Therasa May'in gidişi sonrası İngiltere'den dikkat çeken Suudi Arabistan kararı

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

İngiltere, 2 Ekim tarihinden sonraki 3 ayda Suudi Arabistan'a, tarihi bir silah satışı gerçekleştirmişti.

Therasa May döneminde, Suudi Arabistan'a yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik yani 89 milyon lira değerinde silah satılmıştı.

Silah satışı yasalara aykırı denildi 
Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

"Akıl ve yasa dışı"
Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini, "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin, Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!
Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketleri ve İmamoğlu açıklaması
Komisyondan geçti! Okula başlama yaşı 66 aydan 69'a çıktı
Komisyondan geçti! Okula başlama yaşı 66 aydan 69'a çıktı
MHP'li Feti Yıldız'dan kritik seçim güvenliği açıklaması 41 bin kişi hazır
MHP'li Feti Yıldız'dan kritik seçim güvenliği açıklaması 41 bin kişi hazır
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü dizili haldeydi
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü dizili haldeydi
ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
İstanbul seçimleri 100 bin oy farkla kazanılacak iddiası kulislerde konuşuluyor
İstanbul seçimleri 100 bin oy farkla kazanılacak iddiası kulislerde konuşuluyor
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
MERO kimdir aslen nereli Olabilir şarkısı olay oldu MERO gerçek adı
İstanbul Valiliği'nden son dakika 23 Haziran açıklaması ne tedbirler alındı
İstanbul Valiliği'nden son dakika 23 Haziran açıklaması ne tedbirler alındı
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Yorumlar