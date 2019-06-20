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Komisyondan geçti! Okula başlama yaşı 66 aydan 69'a çıktı

Komisyondan geçti! Okula başlama yaşı 66 aydan 69'a çıktı

Okula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifi komisyondan geçti.

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Mehmet Muş açıklamıştı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.

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