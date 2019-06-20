Komisyondan geçti! Okula başlama yaşı 66 aydan 69'a çıktı
Okula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifi komisyondan geçti.
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Mehmet Muş açıklamıştı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor