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Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü dizili haldeydi

Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü dizili haldeydi

ISPARTA'daki asri mezarlığı ziyaretinde gördüğü esrarengiz karenin fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşan bir kişi, ekipleri harekete geçirdi. Mezarlıkta beton duvarın üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü için inceleme başlatıldı.

Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

23 kaplumbağa ölüsü

Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

ISHAYKO harekete geçti

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

"Takipçisi olacağız"

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

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