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Murat Paluli resmen Göztepe'de

Demirören Haber Ajansı
Murat Paluli resmen Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde ilk imzasını Murat Paluli'ye attırdı.

Son olarak Hatayspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bekle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk yaşamına Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Murat, İskenderunspor takımında profesyonel oldu.

Erzurumspor'a 2015 senesinde transfer olan 2017- 2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a geldi. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan oyuncu Hatayspor'la Play-Off finali oynasa da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayamadı. 

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