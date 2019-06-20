Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu

Vaazlarda bulunan ve kendine has uslubu ile çok sayıda ilim adamı yetiştiren Abdülmetin Balkanlıoğlu bugün ölümünün 1. yılında sevenler ve ailesi tarafından anılıyor. Kalp krizi sonucu vefat eden Abdülmetin Balkanlıoğlu twitter'da TT oldu. İşte Abdülmetin Balkanlıoğlu hakkında merak edilenler...

Kendisine has uslübuyla vaazlarda bulunan ve çok sayıda ilim adamının yetişmesinde emeği olan Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir, aslen nereli ve ne zaman neden öldü soruları twitter'da TT olmasının ardından merak konusu oldu.

Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir: Abdulmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi.

1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi.

1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı.

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.

1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı.

Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü.

Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.

Şu an çeşitli yerlerde sohbetlerine devam eden Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

20.06.2018 tarihinde Abdulmetin Balkanlıoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.