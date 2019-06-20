AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi

AÖF final sınavlarını tamamlayan ve sonuçlarını öğrenen öğrencilerin gündeminde AÖF 3 ders sınavı var. Peki eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, AÖF 3 ders sınav başvurusu ne zaman?

AÖF üç ders sınavı son günlerde AÖF öğrencilerinin gündeminde. Başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulayan öğrenciler, ders çalışma planlarını ona göre şekillendirmek istiyor. İşte, AÖF üç ders sınavının yapılacağı tarih...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI: AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK: AÖF ders sisteminde 2 dönem vardır. Birinci dönemde alınmış olan, ancak kalınan dersler bir sonraki senenin birinci döneminde alınabilir. Geçilemeyen ikinci dönem dersi de yine aynı şekilde ikinci dönem alınabilir.

Her dönem 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır, bir eğitim ve öğretim yılında 2 vize sınavına ve 2 final sınavına girilir. Dönem içi vize notunun %30'u ve final notunun da %70'i alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplama işlemleri yapılır. Elde edilen ortalama harf notu olarak sisteme girilir. Öğrenciler aldıkları harf notuna göre o dersten geçip geçmediklerini anlayabilir.

2019 AÖF 3 DERS SINAV MERKEZLERİ NASIL SEÇİLECEK: Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak. Öğrenciler üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilecek. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda olacak.

AÖF YAZ OKULU NASIL OLACAK: Yaz okulu öğrenci kayıtları, 24 – 28 Haziran tarihleri arasında yapılır. Onöğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok beş ders seçebilir. O öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamaz.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili talepler dikkate alınmaz. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu dönemi 11 hafta sürecektir. 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde dönem sonu sınavları yapılacaktır. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacaktır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti