Reuters anket iddiası : AK Parti anketinden çıktı, Erdoğan strateji değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimleri için strateji değiştirerek sahaya inme kararını değerlendiren Reuters haber ajansına konuşan AK Parti kaynakları, parti içi anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önde çıkması sonrası bu kararın alındığını belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime günler kala yeniden sahaya inme stratejisini masaya yatırdı. Ajansa konuşan AK Parti kaynakları, bu kararın anketlerde Binali Yıldırım’ın geride görünmesi üzerine alındığını söyledi.

Ters etki yaratabilir

Son anketler hakkında bilgi sahibi olan AK Parti’ye yakın bir kaynak, ajansa demecinde şu ifadeleri kullandı: Erdoğan parti içi anketlere baktı ve Yıldırım’ın hâlâ geride olduğunu gördü. Dolayısıyla sahaya inmeye karar verdi. Fakat bu, seçmenler üzerinde ters etki yaratabilir ve onları uzaklaştırabilir.

"Yeni strateji riskli"

Reuters da, "Bu değişiklik, Erdoğan ve mart ayındaki seçimlerde şok bir yenilgi alan AK Parti için risk içeriyor" yorumu yaptı. Ajans, "Bazı partililer, bu yenilginin kısmen Erdoğan’ın taviz vermeyen tarzından kaynaklandığına inanıyordu" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın taviz vermeyen yaklaşımı"

Haberde, beş parti yetkilisi ve danışmanları ile yapılan söyleşilere dayanarak, Erdoğan’ın yenilenecek seçimde kampanyadan uzak durması, hatta mitinglerin iptal edilmesi ve billboardlardaki fotoğraflarının da kaldırılması kararı alındığı belirtildi. Habere göre, ‘Erdoğan’ın taviz vermeyen yaklaşımının İstanbul’daki bazı kilit seçmenler -özellikle de Kürtler ve kutuplaştırıcı söylemden rahatsız olan AK Parti seçmeni- nezdinde bir engele dönüştüğüne’ kanaat getirilmişti.

Yeni strateji

Ancak Reuters’a konuşan iki kaynak, bu kararın hafta başında, parti içi anketlerin İmamoğlu’nu biraz önde göstermesi sonrası değiştiğini söyledi. Üst düzey bir AK Parti yetkilisi, "Erdoğan parti yetkililerine, İstanbul’da her gün bir konuşma yapması için bir toplantı veya miting ayarlamanın mümkün olup olmadığını sordu. Yeni strateji bu" dedi.