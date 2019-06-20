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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! Gönlü İtalya'da ama...

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! Gönlü İtalya'da ama...

Burak Yılmaz, Lecce'nin teklife sıcak bakıyor ve futbol kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor ama milli golcünün önünde tek bir engel var.

Trabzonspor'dan devre arasında geldiği Beşiktaş'a attığı gollerle büyük katkı veren Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı bitecek gibi görünmüyor.

İstanbul'a gelen İtalyan ekibinin idarecileri, 33yaşındaki milli golcünün avukatı ve menajeriyle ön görüşmeyi yaptı, Beşiktaş'ın da nabzını yokladı.

Topu yönetime attı
Sabah'ın haberine göre; İtalyanlar ilk etapta siyah-beyazlı kulüpten ret yanıtı aldı, Burak cephesi ise topu yönetime atıp, kendi adına fikir belirtmedi. Kızlarıyla yaptığı tatilin ardından bugün İstanbul'a dönecek olan Burak Yılmaz'la bir de yüz yüze görüşmek isteyen Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, hem teklifi yineleyecek hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Gönlü İtalya'da
33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor.

3 yıl için 7.5 milyon Euro
Burak kariyerindeki tek yurt dışı deneyimini 2015-16 sezonunda Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımına giderek yaşamış, çocuk özlemi nedeniyle kazancının yarı fiyatına Trabzon'a dönmüştü. Bu arada Lecce, Burak Yılmaz'a 3 yıl için 7.5 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş ise yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.

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