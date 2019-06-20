Devlet Bahçeli'den İmamoğlu-Küçükkaya buluşmasına çarpıcı yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle izah edilemeyecektir.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, ''16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle izah edilemeyecektir.'' dedi.

''Bir gecelik değil ömürlük''

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul’da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim." dedi.

''23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır''

Bahçeli, "İstanbul’u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır." ifadelerini kullandı.