Wilma Elles eşi kimdir imam nikahlı Kerem Göğüş ile boşandı mı?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan ve kısa sürede sevilen Wilma Elles kimdir, aslen nereli ve eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı soruları merak konusu oldu. 33 yaşındaki Wilma Elles 2011 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile evlendi çiftin 2015 yılında ikizleri oldu. Peki Wilma Elles dini nikah yaptığı eşinden ayrıldı mı?

Eşi Gökhan Göğüş ile boşanacakları iddiası ile sık sık magazin basınının gündeminde yer alan Wilma Elles kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan ve kısa sürede hayranlık kazanan Wilma Elles 33 yaşında ve aslen Almanyalı. 2011 yılında evlendiği iş adamı Gökhan Göğüş ile boşanacakları iddia edilse de çift bu haberleri yalanladı. 2015 yılında ikiz bebekleri olan Wilma Elles hakkında merak eidlenler...

Bir çok kişi tarafından Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan Wilma Elles son günlerde evliliği ve eşi Kerem Göğüs ile konuşuyor. Aslen Almanyalı ve 33 yaşında olan Wilma Elles 2011 yılında iş adamı Kerem Göğüs ile aşk yaşamaya başladı ve çiftin 2015 yılında ikiz kızları oldu. Peki Wilma Elles ve Kerem Göğüs resmi nikahlı değil miydi?

Wilma Elles son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Evliliği ve eşi Kerem Göğüş hakkında çıkan iddialara cevap veren Willa Elles çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Aslen Almanyalı ve 33 yaşındaki oyuncu Wilmma Elles'in şu an ki eşi Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz kızları var. Peki ama haklarında boşanma iddiası çıkan Wilma Elles neden 'Ortada nikah yok o yüzden boşanma da yok' dedi. Wilam Elles ve Kerem Göğüs resmi nikahlı değil mi, sadece imam nikahı mı kıydılar?

Wilma Elles, Kerem Göğüş’le ilişkisinin sona erdiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu.

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisiyle şöhret olan Alman oyuncu, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başladı. Çiftin 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya geldi.

Wilma Elles ve Kerem Göğüş’ün çocukları dünyaya geldikten sonra nikâh masasına oturdukları haberleri basına yansıdı.

Son zamanlarda hiç yana yana görüntülenmeyen Wilma Elles ve Kerem Göğüş’ün bu kez boşandığı iddia edildi. Wilma Elles'in boşanma iddialarına verdiği cevap kafaları karıştırdı:

"Özel hayat olduğu için konuşmak istemiyorum. Biz zaten resmi olarak evli değildik. O yüzden boşanma durumu yok”

WİLMA ELLES KİMDİR: Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Carpline karakteri ile Türkiye’de yıldızı parlayan Aman oyuncu Wilma Elles, oyunculuğu, güzelliği ve sempatik tavırları ile herkesin ilgisini çekmiştir.

İşte güzelliği ile adından söz ettiren Wilma Elles’in hayatı:

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde doğmuştur. Alman vatandaşıdır. ikisi, ikisi erkek 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi imiş.

Babası sürekli yurt dışında görevli olduğu için çok gezmiş ve tam altı dil biliyor. Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma’da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı.

2004 yılında Köln’deki “Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule” okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında “Türk Usulü” adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

Wilma Elles, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Caroline rolünde oynamaktadır. Bu rol için bir ay türkçe öğrendi ve seslendirmesini kendi yapıyor.

Bunun yanı sıra “Arka Sıradakiler” adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen “Çanakkale Çocukları” sinema filminde rol aldı.

Wilma Elles’e Avrupa Kalite Ödülleri’nde 2011 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir.

Wilma Elles, tenis, aerobik, sörf, basketbol, bisiklet, paten, jimnastik, yüzme sporlarını çok seviyor ve yapıyor.