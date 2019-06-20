Telefonlar 13 dakikada şarj eden cihaz 'yok artık' dedirtti

BBK Electronics'in yan kuruluşu olan Çinli üretici Vivo'dan, akıllı telefonların geç şarj olması problemini kaldıracak bir hamle geldi.

Vivo’nun geliştirdiği teknoloji ile 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu sadece 13 dakikada şarj etmek mümkün olacak. Vivo'nun geliştirdiği alet, söylentilere göre 120 watt hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu da Huawei’nin, Mate 20 Pro ve P30 Pro’yu 1 saat içinde şarj eden 40 watt şarjından üç kat hızlı olduğu anlamına geliyor.

Vivo’nun 120 watt hızlı şarj teknolojisini ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor.

Tek rakibi Xiaomi

Ancak Vivo, bu olay üzerinde tek rakibi olan Xiaomi'yi görüyor. Ülkemizde 3. mağazalarını açan Xiaomi, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor.

4000 mAh bataryanın 17 dakika içerisinde yüzde 100’e ulaştığını gösteren bir video bile yayınladılar. Görünen o ki, ultra hızlı şarj, 2020’nin belirleyici trendlerinden biri olacak.