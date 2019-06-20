FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar! Gül'den ilk yorum

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında verilen kararı değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

Gül, "Savunmalara riayet edilerek karar verilmiştir. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur." diye konuştu.

"Türk yargısının verdiği tarihi bir karar." değerlendirmesi yapan Gül'ün açıklaması şöyle:

"Bizim tek bir borcumuz var o da adalet"

Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Hukuk çerçevesi ve ilkeleri doğrultusunda yargılama yapılmıştır. Bizim tek bir borcumuz var o da adalet. Bu yerine getirilmiştir. Sanık sayısı fazla, savunma haklarına riayet ederek bir neticeye varılmıştır. Bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve karar verilmiştir. Ben emeği geçenlere, tüm yargı personeline çalışmaları için, teşekkür ediyorum.