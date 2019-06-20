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FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar! Gül'den ilk yorum

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar! Gül'den ilk yorum

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında verilen kararı değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

Gül, "Savunmalara riayet edilerek karar verilmiştir. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur." diye konuştu.

"Türk yargısının verdiği tarihi bir karar." değerlendirmesi yapan Gül'ün açıklaması şöyle:

"Bizim tek bir borcumuz var o da adalet"

Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Hukuk çerçevesi ve ilkeleri doğrultusunda yargılama yapılmıştır. Bizim tek bir borcumuz var o da adalet. Bu yerine getirilmiştir. Sanık sayısı fazla, savunma haklarına riayet ederek bir neticeye varılmıştır. Bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve karar verilmiştir. Ben emeği geçenlere, tüm yargı personeline çalışmaları için, teşekkür ediyorum.

141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti

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