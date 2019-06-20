Geçen seçimde açıklamamıştı! Konda 23 Haziran İstanbul anketi sonuçları

KONDA anketi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü. Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı. Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.