Geçen seçimde açıklamamıştı! Konda 23 Haziran İstanbul anketi sonuçları
İSTANBUL seçimlerine 3 gün kala KONDA araştırmaları şirketi, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin beklenen anketini açıkladı. Konda'nın sahibi Bekir Ağırdır 31 Mart'ta geleneği bozup ilk kez anket yayınlamamıştı. Konda'nın 23 Haziran anketindeki İstanbul sonuçları beklenenden çok farklı oldu.
KONDA şirketi her seçimde son haftaya girildiğinde 'perşembe' günü elindeki anketi yayınlardı. Bu gelenek ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde bozuldu. Bekir Ağırdır spekülasyon yaratacağı gerekçesiyle anket sonuçlarını yayınlamamıştı. Haliyle KONDA'nın İstanbul anketini yayınlaması sürpriz oldu.
KONDA İstanbul seçim anketi
Bekir Ağırdır'ın başında olduğu KONDA araştırmanın duyurduğu anket 15-16 haziran tarihleri arasında yapıldı. Anket geçen hafta pazar günü gerçekleşen İmamoğlu - Yıldırım düellosundan sonra olması itibariyle önemli.
KONDA anketi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü. Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı. Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.
Şirketten araştırmanın yöntemi hakkında ''İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür.