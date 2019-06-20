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Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle

Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle

TÜRKİYE'de en çok kullanılan platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. 

Netflix 20 Avrupa ülkesinde üyelik ücretlerinde artışa gitti. Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin zamlı ücretleri bugünden itibaren geçerli oldu. 

Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti. Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe yani bugün itibarıyla geçerli olacak.

Netflix zam açıklaması

Netflix’ten yapılan açıklamada zamla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi: “Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.

Netflix'in yeni abonelik planı

Diğer yandan Netflix'in yeni bir abonelik kategorisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Aynı iddiaya göre şirketin sadece telefon ve tablet kullanıcılarının yararlanabileceği mobil tarifesi kapsamında kullanıcıların Temel Paket için verdikleri ücretin yarısını vermesi yeterli olacak. Ancak bu konuda Netflix'ten yapılmış kesin bir açıklama olmamakla birlikte, sürecin henüz test aşamasında olduğu biliniyor. 

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