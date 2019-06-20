Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyor mu çok özel açıklamalar

Ekrem o enerjiyi benden alınca, teslim oldu

İmamoğlu şöyle devam etti: "Çocukları yetiştirirken güvendi bana o konuda, biraz mükemmeliyetçi olduğum için. Her şey planlı olsun, düzenli olsun. Ekrem o enerjiyi benden alınca, teslim oldu. Ama onun da katkıları çoktur.Demokrat bir aileyiz, bizde “erkek şunu yapar, kadın bunu yapar” böyle bir kural olmadı hiç. Ekrem en büyük şansım, onun rahatlığı ile hem kendimi gerçekleştirebildim bu ailede, hem de çocuklarımı kendim gibi yetiştirmeye çalıştım; oğlumun kadın erkek eşitliği konusunda tamamen objektif olarak bakmasını sağladım.