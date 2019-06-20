Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu kıskanıyor mu çok özel açıklamalar
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu, evliliği, İstanbul seçimi ve daha bir çok konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu, evliliği, İstanbul seçimi ve daha bir çok konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile kendi fotoğrafının yan yana konması ve ‘mizah’ malzemesi yapılmasına tepki göstererek herkesin takdirini toplayan Dilek İmamoğlu özel hayatı ve İmamoğlu’na olan sevgisini anlattı.
İmamoğlu, "Ekrem Bey'i kıskanıyor musunuz?" sorusunu "Kıskanmıyorum desem doğru olmaz. Bilemiyorum, buna cevap veremeyeceğim. Beni o duyguya çok maruz bırakmıyor Ekrem" diye yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.
Dilek İmamoğlu, "Mutlu bir evlilik mi sizinki?" sorusuna "95 Kasım ayında, devam eden bir ergenlik döneminde evlendik. 23 yılda birbirimizi yoğurarak büyüdük… Böyle olunca birbirinize aitlik duygusunu çok yüksek hissediyorsunuz. Ama tamamlanırken birbirinizi hırpaladığınız dönemler de oluyor. Artısı da var yani, eksisi de" yanıtını verdi.
Ekrem o enerjiyi benden alınca, teslim oldu
İmamoğlu şöyle devam etti: "Çocukları yetiştirirken güvendi bana o konuda, biraz mükemmeliyetçi olduğum için. Her şey planlı olsun, düzenli olsun. Ekrem o enerjiyi benden alınca, teslim oldu. Ama onun da katkıları çoktur.Demokrat bir aileyiz, bizde “erkek şunu yapar, kadın bunu yapar” böyle bir kural olmadı hiç. Ekrem en büyük şansım, onun rahatlığı ile hem kendimi gerçekleştirebildim bu ailede, hem de çocuklarımı kendim gibi yetiştirmeye çalıştım; oğlumun kadın erkek eşitliği konusunda tamamen objektif olarak bakmasını sağladım.