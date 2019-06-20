HABER /  GÜNCEL

Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Eski çalıştığı tamirhaneyi soymaya kalktı! Penceresinde asılı kalınca yakalandı

BURSA'da eski çalıştığı tamirhaneye, hırsızlık için pencereden girmeye çalışırken 4 metre yükseklikte, ayağından asılı kalıp yaralanan İsmail A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Savcılık sorgusunda tamirhaneye üşüdüğü için girdiğini söyleyen İsmail A., serbest bırakıldı.

Olay, Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde meydana geldi. İsmail A. (33) uyuşturucu tedavisi için yatırıldığı hastaneden kaçıp, daha önce çalıştığı tamirhanenin önüne geldi. İsmail A., hırsızlık amacıyla tamirhaneye girmek isterken, camını kırdığı 4 metre yükseklikte pencerede ayağından asılı kaldı.

Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramayan İsmail A., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından kurtarılan İsmail A., yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İşyeri sahibi annesini aradı
Tamirhanenin sahibi Ertan Tüzen ise daha önce yanında çalışan İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek, şüphelinin annesini telefon ile aradı. Tüzen, "Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şu anda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.

"10 gün cezaevinde kalmış"
İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile iş yerini soyduğunu dile getiren Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çaldı. Bir gün haberimiz yokken dükkâna geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bugün de dükkânı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış, yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi yardımcı oluyordum fakat şikâyetçiyim üst üste dükkânımı 3 defa soydu" diye konuştu.

Serbest bırakıldı
Tedavisinin ardından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta, "Gece 3 sıralarında hava birden serinledi ve üşümeye başladım. Gidecek yerim yoktu. Ben de daha önce bu dükkanda çalıştığım için buraya girip biraz ısınmak istedim, fakat camdan içeriye girerken ayağım sıkıştı. Kırdığım cam parçaları ayağımı keserken, havada asılı kaldım. Daha sonra bağırarak yardım istedim" diye ifade veren İsmail A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel'in çocukları kimdir? Aldıkları ihaleler
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
Fitch Türkiye'de enflasyonun düşeceği beklentisini açıkladı
DHKPC'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
DHKPC'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Hrant Dink'in oğlu Arat Dink hakim karşısında istenilen ceza ise...
Hrant Dink'in oğlu Arat Dink hakim karşısında istenilen ceza ise...
İbrahim Tatlıses Binali Yıldırım'a destek çağrısında bulundu
İbrahim Tatlıses Binali Yıldırım'a destek çağrısında bulundu
Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! Gönlü İtalya'da ama...
Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! Gönlü İtalya'da ama...
ÖNCEKİ HABERLER
 İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
 İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Mısır'dan 'Mursi öldürülmüştür' diyen Erdoğan'a yanıt
Mısır'dan 'Mursi öldürülmüştür' diyen Erdoğan'a yanıt
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti! Asla göz yummayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti! Asla göz yummayacağız
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle
Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Yorumlar