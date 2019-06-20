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Mısır'dan 'Mursi öldürülmüştür' diyen Erdoğan'a yanıt

Mısır'dan 'Mursi öldürülmüştür' diyen Erdoğan'a yanıt

Mısır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahkeme salonunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski lider Mursi ile ilgili "Eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür" açıklamalarına yanıt verdi.

AFP ajansının aktardığına göre Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili olarak "Eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür" açıklamasını eleştirdi.

Erdoğan'a kınama

Yazılı açıklama yapan Şükrü, Erdoğan'ın 'Mısır'la ilgili tekrarlayıp durduğu ve sorumsuz suçlamaları' kınadı. 

Erdoğan dün Sancaktepe'deki konuşmasında "Muhammed Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde malesef çırpındı. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyordu. Ben de diyorum ki Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür" ifadelerini kullanmıştı. 

Uluslararası örgütlerden, Mursi hakkında tıbbi soruşturma açılması çağrısı

Çok sayıda uluslararası kuruluş, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kasıtlı ihmal sonucu öldüğünü açıkladı ve uluslararası tıbbi soruşturma açılması çağrısında bulundu. 

"Eş-Şihab" İnsan Hakları Merkezi, "Adale" İnsan Hakları Kurumu, Uluslararası "Salam" İnsan Hakları Organizasyonu, Human Rıghts Monitor, Özgür Ses Organizasyonu, "Necde" İnsan Hakları Örgütü, Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Forumu, İnsan Hakları Mağdurları Merkezi, İnsan Hakları Dayanışma Örgütü, İşkence Mağdurları Derneği ve Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Mursi'nin şeker hastası olduğuna, kötü hapishane koşulları ve gerekli tıbbi destekten yoksun bırakılmasının tehlikeli komplikasyonlara yol açtığına işaret edildi.  

Mursi'nin gerekli tedaviden sistematik olarak mahrum bırakıldığı ve tutuklandığı andan itibaren tıbbi ihmal ve kasıtlı yavaş yavaş öldürmeye maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, uluslararası topluma, adli tıp uzmanlarından oluşturulacak ve Mursi'nin ailesinin de hazır bulunacağı uluslararası bir tıbbi soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

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